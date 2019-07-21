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ve TAB Gıda’dan kampanya

Giriş Tarihi: 21.7.2019
Vodafone ve TAB Gıda’dan kampanya
Vodafone, Türkiye'de hızlı servis restoran zinciri sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda bünyesindeki Burger King ile işbirliğine giderek, müşterilerine özel bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda Vodafone'lular, ağustos ayı boyunca Burger King'in Whopper Jr. Menü'sünü 17.25 yerine 11.95 TL'ye alabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen Vodafone müşterileri, 16 Ağustos'a kadar Vodafone Yanımda uygulaması içinde yer alan Avantaj Cepte platformundan indirim kodu alabilecek. Vodafone'lular, indirim kodunu diledikleri bir Burger King restoranında kullanabilecek.
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Vodafone ve TAB Gıda’dan kampanya
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