Özel versiyon MX-5 savaş çıkardı

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Japonmarka Mazda, efsane modeli MX-5'in 30'uncu yıl dönümü için sınırlı sayıda özel bir versiyon üretti. Sadece 3 bin adet üretilen portakal renkli MX-5, tüm dünyada büyük ilgi gördü. Mazda MX-5 tutkunlarının yanı sıra koleksiyonerlerin de devreye girmesiyle talep patladı. Bu durum ülkeler arasında adeta kavgaya neden oldu. Mazda her ülkeye pazar büyüklüğüne göre belirli sayıda kontenjan ayırdı. Ancak, hiçbir ülke kendisine ayrılan sayıyı yeterli bulmadı. Ana merkezden sayının artırılmasını istediler. Bunu başaramayınca başka ülkelerin otomobillerine göz diktiler. Hatta başka ülkelerdeki distribütörleri arayıp, kontenjanlarından bir iki otomobil isteyenler bile oldu. Dünyada en fazla kontenjanın ayrıldığı ülke 500 adetle ABD… Diğer ülkelerin ise İngiltere ve Almanya olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'ye ise bu özel otomobilden sadece 6 adet gelecek. Ancak otomobiller gelmeden satılmış durumda. Türkiye'ye geldiğinde sahiplerine teslim edilecek. Satış fiyatı ise 325 bin TL. 30'uncu yıla özel model kumaş tavanlı ve RF versiyonuyla üretildi. Otomobilin en belirgin özelliği ise Racing Orange adı verilen özel gövde rengi. Fren kaliperi, koltuklar, kapı döşemeleri konsol ve vites kolunda da yine turuncu detaylar uygulandı.