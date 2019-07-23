Tosuncuk’un eşi ifade verdi

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Çiftlik Bank'in kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın 48 sanıklı Çiftlik Bank davası kapsamında talimatla verdiği ifade ortaya çıktı. Davanın tutuksuz sanığı olan ve 17 yıla kadar hapsi istenen Sıla Aydın ifadesinde, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu, şirket ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Bu şirketi yazılım şirketi olarak biliyordum. Şirkette pay sahibi değilim. Şirketin yöneticisi değilim, davanın diğer sanıklarını da tanımıyorum" dedi. Davada "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen ve soruşturma aşamasında 2.5 yıl tutuklu kalan sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğini iddia etti.