Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Yarın hesaplara yatıyor...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş farkı haberindeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan konuyla ilgili dün son dakika açıklaması gelmiş ve "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ile 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" demişti.

ENFLASYON FARKI

Temmuz ayının başında açıklanan 6 aylık enflasyonla birlikte tüm emeklilerin ve memurların alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 5.01 oranında zam alırken memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı da alarak yüzde 6.02 oranında zam aldı.