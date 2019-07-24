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haberi: maaşları ile ilgili yeni gelişme! Yarın hesaplara yatıyor...

maaşları ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Temmuz zamlarını birer birer hesaplarında görmeye başlayan emekliler için önemli konulardan biri de enflasyon farkı. Temmuz zammı ile birlikte oluşan 6 aylık enflasyon farkları emeklilerin hesaplarına yarın yatıyor. Böylece memurlar ve emekliler hem zam hem de fark almış olacak. En düşük memur maaşı 3.723 liraya yükselecek. Peki enflasyon farkı ile emekli maaşları nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 10:15
Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Yarın hesaplara yatıyor...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı haberindeydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan konuyla ilgili dün açıklaması gelmiş ve "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ile 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" demişti.

ENFLASYON FARKI

Temmuz ayının başında açıklanan 6 aylık enflasyonla birlikte tüm emeklilerin ve memurların alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 5.01 oranında zam alırken memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı da alarak yüzde 6.02 oranında zam aldı.

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Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişme! Yarın hesaplara yatıyor...
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