TAB Gıda yurtdışı yatırımlarını sürdürüyor

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Türkiye'ninlider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi TFI TAB Gıda Yatırımları'nın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde sistemine dahil ettiği Burger King ve Usta Dönerci restoranlarıyla Türkiye ve Çin dışındaki restoran sayısı 26'ya ulaştı. Şirketin Türkiye, Çin, Kıbrıs, Gürcistan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ndeki toplam restoran sayısı 2 bin 200'e yaklaştı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, "Yatırımlar iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini kuvvetlendirecek" dedi. TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi ve TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici de Türkiye'nin küresel işletme markası olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.