Enflasyon ve faiz daha da düşecek

BUGÜN NELER OLDU

6 Temmuz'da Murat Çetinkaya'nın yerine Merkez Bankası başkanlığına atanan ve 25 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi 4.25 puan indirerek büyümeye tarihi destek veren Murat Uysal, basının karşısına çıktığı ilk toplantıda güçlü mesajlar verdi. Yılın üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Uysal, 2019 enflasyon tahminlerini 0.7 puan aşağı çekerek yüzde 13.9'a indirdiklerini açıkladı. Uysal, faiz indirimlerinin devam edeceğinin sinyalini de verdi.Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirten Uysal, "Nisan Enflasyon Raporu'nu takip eden dönemde enflasyon belirgin bir düşüş göstererek tahmin aralığının altında gerçekleşti. Nisanda yüzde 14.6 olarak açıkladığımız 2019 TÜFE tahminini yüzde 13.9'a indirdik. 2019 sonunda yüzde 16 olacağını varsaydığımız gıda enflasyonu tahminini de bu rapor döneminde yüzde 15'e çektik" dedi.Uysal, bu yılın kalan döneminde, enflasyon görünümünde iyileşme ve ülke risk primindeki gerilemeyle beraber finansal koşulların iç talepte ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğine dikkati çekerek, "Net ihracattaki olumlu seyrin ise süreceğini öngörüyoruz. Toplam talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisinin önceki çeyreğe kıyasla hafifçe azalarak da olsa süreceğini tahmin ediyoruz. 2019 yılında enflasyondaki düşüşe en belirgin katkının, Türk Lirası'ndaki görece ılımlı seyirle döviz kuru kaynaklı birikimli etkilerin azalmasından gelmesini bekliyoruz. İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edecek. Azalan kur etkileri ve olumlu seyreden arz koşullarına bağlı olarak gıda enflasyonunu enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek bir diğer unsur olarak değerlendiriyoruz. İthalat fiyatlarının da enflasyona bu dönemde düşüş yönlü katkı yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.Türkiye'de parasal duruşun makul olup olmadığı konusunda referans alınan temel değişkenlerden bir tanesinin emsal ülkelerdeki reel faiz oranları olduğuna dikkati çeken Uysal, "Tabii buna bakarken göreli risk göstergelerini dikkate almak gerekiyor" diye konuştu. Yılın geri kalanı için beklenen faiz indirimine yönelik soruya Uysal, "Önümüzdeki dönemde kayda değer alan olduğunu söyledik ancak bunun kullanımı, zamanlaması ve boyutu hem fiyat istikrarındaki hem de finansal istikrardaki gelişmelere bağlı olacak. Verilere odaklı karar vereceğiz" yanıtını verdi. Başkanın bu açıklaması, bu yıl kalan üç toplantıda 3 puana yakın bir faiz indirimi olabileceği şeklinde yorumlandı.Başkanı Uysal, Merkez Bankası olarak rezerv artırma konusunda ciddi iradelerinin bulunduğunu belirterek, "Bunu piyasa koşullarının elverdiği ölçüde dikkatli bir şekilde yapmak istiyoruz. Rezervlerimizi artırırken en önemli enstrümanımız reeskont kredilerindeki geri dönüşler, TL vererek döviz olarak topladığımız Eximbank reeskont kredileri. Bu sene içerisinde buradan ciddi bir oran rezervlerimize yansıdı, yılın kalan kısmında da yaklaşık yine benzer tutarda bir kısım rezervlere yansıyacak. Bunun haricinde biz enerji KİT'lerine döviz satışları yapıyoruz, bunu da son dönemde piyasa koşulları elveriyorsa biz bunu piyasadan karşılamasına imkân veriyoruz yoksa duruma göre de biz karşılıyoruz" dedi.Bankanın İstanbul'a taşınmasına yönelik soru üzerine, İstanbul Finans Merkezi'nde yerleri bulunduğunu ve oradaki çalışmaların sürdüğünü anlatan Uysal, bazı birimleri öncelikli olarak İstanbul'a taşıyacaklarını aktardı. Uysal, finans merkezindeki inşaat çalışmalarını da hızlandıracaklarını ifade etti.Yurtiçiyerleşiklerin döviz mevduat hesaplarındaki artışın, belli bir zaman diliminde gerçekleştiğini ifade eden Uysal, "Son dönemde bunun bir miktar durulduğunu ve beklentilerin olumluya dönmesiyle zaman içinde çözülme olacağını düşünüyoruz. Bizim önümüzdeki döneme yönelik enflasyon görünümü ve para politikasındaki duruşumuz, hedeflerimize ulaşmak noktasındaki belli sıkılıkta duracağımız söylemi, Türk Lirası'na olan güveni artıracak ve dolarizasyonda bir miktar daha pozitif bir döneme gireceğimiz beklentisini bizde oluşturuyor" diye konuştu.İngilizFinancial Times muhabirinin Merkez Bankası'nın tarafsızlığına yönelik sorusunu da yanıtlayan Başkan Murat Uysal, "Araç bağımsızlığı ve amaç bağımsızlığı birbirinden ayrılmalı. Biz para politikası kararlarını alırken elimizdeki verileri değerlendirerek, veri odaklı yaklaşımla kurul üyeleriyle kararımızı bağımsız şekil de veriyoruz. Son toplantımızda zaten bu şeklide karar verdik. Enflasyon hedeflemesi konusunda görevimizi yaparken ve araç bağımsızlığını uygularken herhangi bir endişe ve rahatsızlığımız bulunmuyor" dedi.Ekonomidekigüçlü toparlanma sinyalleri, enflasyondaki düşüş, ABD ile ilişkilerdeki iyimser beklentiler ve son dönemde hızlanan yabancı girişi ile pozitif ayrışmasını sürdüren TL, dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olmayı sürdürüyor. Dolar dün 5.51 TL'nin altını test ederek 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indiriminin ardından, tahvil-bono piyasasında da faiz düşüşü hızlandı. 25 Temmuz'da yüzde 17.25 olan 2 yıllık tahvillerin faizi dün 15.98 ile 2.5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Küresel faiz indirimlerine ilişkin beklentinin gelişmekte olan ülkelere girişi hızlandırdığını ifade eden analistler, Türkiye'nin makro verileri ile olumlu ayrıştığını ve son dönemde ciddi bir yabancı girişi olduğunu kaydetti.