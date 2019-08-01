Son dakika haberi: Memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kurban bayramına girmemize sayılı günler kala, Türkiye'de bulunan 2 milyonun üzerinde memur, 'Memur maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı' sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Her ayın 15'inde yatan memur maaşları, bu yıl kurban bayramından önce mi sonra mı verilecek? Bu sorunun yanıtını arayan vatandaşlar için cevapta gecikmedi. Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos arasında olmasından dolayı memur maaşları bu yıl, 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor. İşte tüm son dakika detayları...

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.