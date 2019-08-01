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haberi: Memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kurban bayramının gelmesine sayılı günler kala milyonlarca memur, maaşların bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağını araştırıyorlar. Normal şartlarda 15’in de maaşlarını alan memurlar, bu yıl kurban bayramına gelmesi dolayısıyla daha erken alacaklar. Peki, ? İşte milyonlarca memurun sorduğu o sorunun yanıtı ve tüm gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 1.8.2019 12:38
Son dakika haberi: Memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Kurban bayramına girmemize sayılı günler kala, Türkiye'de bulunan 2 milyonun üzerinde memur, 'Memur maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı' sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Her ayın 15'inde yatan memur maaşları, bu yıl kurban bayramından önce mi sonra mı verilecek? Bu sorunun yanıtını arayan vatandaşlar için cevapta gecikmedi. Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos arasında olmasından dolayı memur maaşları bu yıl, 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor. İşte tüm detayları...

MEMUR MAAŞLARI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?
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