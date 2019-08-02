Sabancı’da yeni CEO Cenk Alper

BUGÜN NELER OLDU

Sabancı Holding'de CEO'luk görevine Mehmet Göçmen'in yerine Cenk Alper getirildi. Alper, holdingde sanayi grup başkanı olarak görev yapıyordu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "1996'da aramıza katılarak, çeşitli yurtdışı ve yurtiçi sorumluluklar üstlenen Alper, tecrübeleri, teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ve vizyonuyla devam eden stratejik dönüşüm yolculuğumuza liderlik edecektir. Alper'in önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratacağına inanıyoruz" dedi.