Kurban’da 3.6 milyon hayvan kesilecek

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TürkiyeZiraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 600 bin hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi. TZOB'da düzenlenen basın toplantısında konuşan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu yılki kurban fiyatları, kurbanlık hayvan varlığı ve üreticilerin beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu söyledi. Bayraktar, "Ülke ortalamasında fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta ise yüzde 10,7 oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan oluşan 4 büyük ilde fiyatlar, büyükbaşta yüzde 12,1, küçükbaşta ise yüzde 8'e yükselmiştir. 4 büyük ilde ortalama fiyatlar, büyükbaşta 23 lira 55 kuruşa, küçükbaşta 24 lira 95 kuruşa ulaşmıştır" dedi.