Yerli Herkül korsanla mücadele edecek

BUGÜN NELER OLDU

Umman'la ilk askeri gemi ihracat sözleşmesini imzalayan ARES Tersanesi, 14 adet ARES 85 Hercules süratli devriye botundan ilkini eylülde denize indirmeyi planlıyor. Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı, 50 deniz milinin üzerinde sürate ulaşabilen botları, silah kaçakçılığına karşı ve kritik sahil tesislerinin korunması için kullanacak.Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tersane, geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşmeye göre, Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı için 14 adet 26 metre boyunda ARES 85 HERCULES Süratli Devriye Botu üretecek. Bu kapsamda ilk geminin eylül ayında denize indirilmesi ve teslimatın da ekimde yapılması planlanıyor. Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı, süratli devriye botlarını, Umman Denizi ve Umman Körfezi'nde silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yasadışı göç faaliyetlerinin önlenmesi ve kritik sahil tesislerinin korunması amacıyla kullanacak. Su jeti tahrik sistemiyle çalışan botlar, 50 deniz milinin üzerinde sürate ulaşabiliyor ve üzerinde uzaktan kumandalı, 12.7mm otomatik silah sistemi bulunuyor.Bu özelliklerin yanı sıra botlar, askeri radar, elektro optik ve gece görüş sistemleriyle donatılıyor. Öte yandan, korsanlıkla mücadele kapsamında büyük gemilere yanaşma ve özel harekat personeline çıkarma imkânı sunmak amacıyla kıç güvertesinde bir adet yüksek süratli RHIB bot bulunuyor.İhale sürecinde onlarca uluslararası savunma sanayi firmasını geride bıraktıklarını belirten ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, şunları söyledi: "İnşa ettiğimiz bu gemiler için 7 yıl gövde garantisi veriyoruz. Bunun yanında 200 Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yaklaşık 300 gün sürecek bir program dahilinde operatör ve bakım/onarım eğitimleri verilecek. Bu kapsamda, Türkiye- Umman arasında kurulan işbirliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz."