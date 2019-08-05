Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta alıma başlayacak

'ta alıma başlayacak

Başkanı , "FİSKOBİRLİK olarak Pazartesi günü tüm bölgelerimizde piyasaya girerek alımlara başlayacağız." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:19
FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta alıma başlayacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerde piyasaya girerek alımlara başlayacaklarını söyledi.

Alımlarda yine peşin ve emanet sistemini uygulayacaklarını vurgulayan Bayraktar, isteyen çiftçilerin fındık bedellerini hemen alabileceğini ifade etti.

"GETİRİLECEK TÜM ÜRÜNÜ KABUL ETMEYE HAZIRIZ"

Bayraktar, arzu edenlerin ise ürünlerini daha sonra değerlendirmeleri adına emanete bırakabileceklerini dile getirerek, birliğin tüm depolarının emanet için üreticilerin kullanımına sunulduğunu aktardı.

FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerde piyasaya girerek alımlara başlayacaklarına bildiren Bayraktar, "Ekiplerimiz, depolarımız hazır. Alım gününü bekliyoruz. Serbest piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerindeki rakamdan fındık alımı yapacağız. Getirilecek tüm ürünü kabul etmeye hazırız. Finansman sorunumuz bulunmuyor." dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta alıma başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN