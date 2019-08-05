FİSKOBİRLİK 19 Ağustos'ta alıma başlayacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerde piyasaya girerek alımlara başlayacaklarını söyledi.

Alımlarda yine peşin ve emanet sistemini uygulayacaklarını vurgulayan Bayraktar, isteyen çiftçilerin fındık bedellerini hemen alabileceğini ifade etti.

"GETİRİLECEK TÜM ÜRÜNÜ KABUL ETMEYE HAZIRIZ"

Bayraktar, arzu edenlerin ise ürünlerini daha sonra değerlendirmeleri adına emanete bırakabileceklerini dile getirerek, birliğin tüm depolarının emanet için üreticilerin kullanımına sunulduğunu aktardı.

FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerde piyasaya girerek alımlara başlayacaklarına bildiren Bayraktar, "Ekiplerimiz, depolarımız hazır. Alım gününü bekliyoruz. Serbest piyasada oluşacak fiyatın bir miktar üzerindeki rakamdan fındık alımı yapacağız. Getirilecek tüm ürünü kabul etmeye hazırız. Finansman sorunumuz bulunmuyor." dedi.