TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu’dan heyecanlandıran yerli otomobil paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOOB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin otomobil girişim grubuyla bir araya geldi. Toplantıda yerli otomobilin ilk prototip modeli incelendi.

Yerli otomobil ile ilgili önemli gelişme!

TOBB Başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik."