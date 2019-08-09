Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 9 Ağustos 2019

Altın fiyatları bu hafta yükselişe geçti. Yatırımcılar, güvenli bir liman olarak daima değerli metalleri görüyor ve bunlar arasında en çok rağbet göreni altın. Bugün de altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu haftanın başlarında, Çin'in para biriminin dolar başına 7 yuan'ın altına düşmesine izin vermesiyle birlikte hem küresel sermaye hem de döviz piyasaları bir dayanak noktasına girdi, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatıyla ilgili daha fazla tarife duyurusu için misilleme olarak aldıkları sürpriz bir karar oldu.

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 9 Ağustos tarihli canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları...