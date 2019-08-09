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ile ilgili hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 9 Ağustos 2019

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hem özel günlerde hediye, hem de bir yatırım aracı olan altın , Perşembe günkü keskin düşüşün ardından yükselişe geçti. Küresel piyasalarda, altı yılın üzerinde bir değerin altında gerçekleşen altın fiyatları, yatırımcıların ABD-Çin ticaret gerginliklerinin ortasında değerli metallere olan güvenin artması ile değer kazanıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizden canlı altın fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte güncel gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve .

Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:50
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 9 Ağustos 2019

bu hafta yükselişe geçti. Yatırımcılar, güvenli bir liman olarak daima değerli metalleri görüyor ve bunlar arasında en çok rağbet göreni altın. Bugün de altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu haftanın başlarında, Çin'in para biriminin dolar başına 7 yuan'ın altına düşmesine izin vermesiyle birlikte hem küresel sermaye hem de döviz piyasaları bir dayanak noktasına girdi, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ithalatıyla ilgili daha fazla tarife duyurusu için misilleme olarak aldıkları sürpriz bir karar oldu.

Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 9 Ağustos tarihli canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 9 Ağustos 2019
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