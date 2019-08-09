İstanbul Havalimanı'nda bayram hazırlıkları

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, tam kapasite ile hizmet sunmaya başladığı günden bu yana 23 milyon 795 bin 649 yolcuyu ağırladı.

İç ile dış hat dahil 148 bin 784 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nda, bayram boyunca İGA'nın tüm operasyon ekibi görevinin başında olacak.

İstanbul Havalimanı operasyon ekibi, yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı da tüm önlemleri aldı. Bu kapsamda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

Kurban Bayramında İstanbul Havalimanı'nı kullanacak yolcular için özel otopark kampanyası da başlatıldı.

Buna göre, 8-11 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı otoparkına 10 günlük abonelik yaptıran yolculardan 7 günlük abone ücreti olan 298 lira alınacak. Kampanyaya 11 Ağustos saat 23.59'a kadar kayıt olunabilecek.

Havalimanı dışında da bayrama hazırlık çalışmaları sürüyor. Yol güzergahında oluşabilecek trafik yoğunluğunu da göz önüne alan İGA, "Havaist" otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirdi.

Kısa süre önce hayata geçen ve pasaport geçişini kolaylaştıran "Hızlı Pasport Geçiş Sistemi" ile yolcular, pasaport kontrolü için banko sırasına girmesine gerek kalmadan, 20 saniyede pasaportla geçiş yapabilecek. İstanbul Havalimanı'nın en büyük kazanımları arasında yer alan 13 check-in adasında, 500'ün üzerinde kontuar hizmetiyle check-in ve bagaj işlemleri de hızlıca yapılıyor.

Yolculuk deneyimini üst noktalara taşıyan İGA Lounge, 584 kişilik oturma kapasitesi ile 24 saat boyunca hizmet veriyor. Türk ve dünya lezzetlerini barındıran mutfağıyla damaklara hitap eden İGA Lounge, bayram öncesi keyifli bir mola için yolcularını bekliyor.

Birbirinden farklı ürün seçenekleriyle yolculara birçok alternatif sunan Duty Free, İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edecek yolculara özel indirimler sunuyor. Yolcular, bayram hediyelerini almak için Duty Free'nin zengin ürün seçeneklerini uygun fiyat avantajıyla satın alma olanağına da sahip olacak.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu bayram için gerçekleştirilen hazırlıklara yönelik açıklama yaptı.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda ikinci bayramı karşılamanın, yüz binlerce yolcuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek, "İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizin bayram süresince konforlu bir yolculuk geçirmesi bizler için çok önemli. İstanbul Havalimanı'nı kullanarak bayram tatili yaşayacak yolcularımızın rahat, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde seyahatlerinin gerçekleştirmelerini sağlamak birinci önceliğimiz. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı'nda yolcularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesile ile milletimizin ve tüm Müslüman aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum." ifadelerini kullandı.

TERMİNALDE YOLCU YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinde seyahat edecek yolcuların kullandığı İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başlayan yolcular, x-ray arama noktaları, kontuar ile pasaport noktaları önünde yoğunluk oluşturdu. Başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere bazı özel hava yolu şirketleri de bayramda yolcu taleplerini karşılamak için ek sefer düzenledi.