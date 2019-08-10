Dolar ve euro bugün ne kadar? 10 Ağustos 2019 dolar ve euro fiyatları kaç lira? Canlı döviz alış ve satış fiyatları burada…

Döviz fiyatları günlük olarak değişkenlikler gösteriyor. Bu değişkenlikler pek çok nedenle alım yapacak olanları yakında ilgilendiriyor. Bu yüzden vatandaşlar arama motorlarında dolar ve euro bugün ne kadar? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Döviz fiyatlarına ilişkin en güncel bilgileri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar? İşte güncel ve canlı fiyatlar...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 10 AĞUSTOS DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI!

Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu gün içinde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

DOLAR

Alış: 5,4867 TL

Satış: 5,4962 TL

EURO

Alış: 6,1316 TL

Satış: 6,1769 TL

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