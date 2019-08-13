100 bin işyerine kolay sigorta

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla 2023'e kadar çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamalarını yaygınlaştıracak. Kolay sigorta kampanyası başlatan hükümet, ev hizmetlerinin ardından apartman görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilen bu uygulama ile 100 bine yakın işyeri kolay işverenlikten yararlanabilecek.Hükümet, sosyal güvenlik reformu için yoğun bir çalışma yürütüyor. Beş yıllık dönemde prim tahsilat oranı yüzde 82.9'dan yüzde 88.1'e, sosyal sigorta kapsamı yüzde 85.6'dan yüzde 92'ye yükseltilecek. Bu hedeflere ulaşmak için sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek. Prim tahsilatları artırılacak. Beş yıllık dönemde sürecek kolay sigorta kampanyası kesintisiz sürecek. Kolay sigorta kapsamında halen apartman ve iş hanı görevlileri, gündelikçi, bahçıvan, çocuk ve hasta bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalışanlar yer alıyor. Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek. Yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek. Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş, kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacak.