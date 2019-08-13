Mevduat faizleri bir yılın dibinde

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından geçen bir yıllık sürede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, enflasyondan cari açığa kadar birçok makro veride büyük başarılara imza atan Türkiye, faiz sarmalından çıkmak için de önemli bir adım attı. Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki 4.25 puanlık faiz indirimiyle birlikte, kredi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde başlayan hızlı düşüş, yatırımların önündeki en önemli engel olan mevduat faizlerini de aşağı çekmeye başladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 1 ay vadeli mevduatın ortalama faizi 2 Ağustos'ta yüzde 18.47 ile 7 Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mevduatta ortalama faiz ise yüzde 8.75 ile 31 Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyeye düştü. Mevduat faizlerinde son üç haftada yaşanan düşüş 4 puana ulaştı. Merkez Bankası'nın attığı adım kredi faizlerinde de etkisini gösterdi. 19 Temmuz'da yüzde 23.7 olan ticari kredi faizi, 2 Ağustos'ta yüzde 21.4'e indi. Konut kredisinde ise faiz yüzde 21.3'ten 19.4'e geriledi.Kur saldırısının ekonomide yarattığı tahribatı alınan önlemlerle püskürten Türkiye, yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi. Türk Lirası'na, duyulan güven, faizdeki düşüşe rağmen, yatırımcıların TL mevduatı tercih etmelerini sağladı. Son bir ayda TL mevduat 40 milyar TL artarak 1 trilyon 75 milyar lira tarihinin en yüksek üçüncü seviyesine çıktı.Hükümetin dolarizasyonu önlemek için aldığı tedbirlerin yanı sıra, kamu bankaları öncülüğünde sektörün TL mevduatın cazibesini artıran yeni ürünleri, döviz hesaplarında da çözülmenin fitilini ateşledi. 26 Temmuz-2 Ağustos arasındaki 1 haftalık dönemde, toplam döviz hesapları 942 milyon dolar azalarak 185 milyar 711 milyon dolara indi. TL'ye güveni artıran adımlar, yabancı yatırımcıları da Türk tahvillerine yöneltti. Yabancılar iki haftada 233.5 milyon dolarlık tahvil aldı.MerkezBankası'nın faiz indiriminin piyasaya etkisi, 26 Temmuz'da kendini gösterdi. Faiz indiriminin yapıldığı 25 Temmuz'da 1 trilyon 506 milyar TL olan TL kredi hacmi, 26 Temmuz'da 1 trilyon 512 milyar liraya çıktı.AlternatıfBank Genel Müdürü Kaan Gür, Merkez Bankasının faiz indiriminin sektöre yansımasına ilişkin, "Merkez Bankasının faiz indirimi sonrasında bunun piyasaya pratikte çok olumlu bir şekilde yansıdığını gördük. Hem ticari hem de bireysel kredilerde bunu net bir şekilde görüyoruz" dedi. Alternatif Bank tarafından, bankanın ihracatçı firmalara sunduğu hizmetlere ilişkin geçen hafta düzenlenen toplantıda konuşan Gür, bankada bulunan ihracat taahhütlü kredilerin ortalama büyüklüğünün iki yıl içerisinde 147 milyon dolardan, 2019 yılında 4 buçuk kattan farzla artış göstererek 675 milyon dolara ulaştığını bildirdi.