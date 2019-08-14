Koç’tan 5 yılda 38 milyar TL yatırım

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KOÇ Holding, 2019 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 75 milyar TL gelir elde ederken, 2.2 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "İhracatımız sayesinde Ülkemize döviz kazandırırken, yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik" dedi. 2019'un ilk yarısında gerçekleştirdikleri 4.2 milyar TL'lik kombine yatırım ile son 5 yıldaki toplam yatırımlarının 38 milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Levent Çakıroğlu, topluluk şirketlerinin, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirdiğini söyledi.