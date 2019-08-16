KOBİ’lere dijital dönüşüm rehberi

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TÜRKIYE Bilişim Derneği, (TBD) KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü için altın rehber hazırladı. TBD öncülüğünde Alper Gerçek ve Dr. Haluk Gökşen tarafından kaleme alınan "Endüstri 4.0 Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Rehberi" KOBİ'lerde dijital değişimin sağlıklı bir şekilde yönetimi ve dijital dönüşümün başarılı bir şekilde tamamlanması için hazırlandı. Dijital dönüşümün zorluklarının, şirketlerin dijital dönüşüm için atması gereken adımları ve dijital dönüşüm için kullanılabilecek teknolojik uygulamaların sıralandığı "Endüstri 4.0 Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Rehberi"nin KOBİ'lerin dijital dönüşümünde yol haritası olacağını söyleyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "KOBİ'lerin dünya ile rekabet etmesi, ayakta durabilmesi ve yeni üretim biçimlerine ayak uydurabilmesi için dijital dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu günümüzde öncelikle KOBİ çalışanları teknolojiyi rakip olarak değil bir yardımcı olarak görmeliler" dedi.