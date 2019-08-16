Turizmci “bayram” etti

BUGÜN NELER OLDU

YAZ döneminin son en uzun tatilini kapsayan Kurban Bayramı döneminde, turizm sektörü adeta bayram etti. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı'nda yaşanan doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye'deki tüm turizm merkezlerinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra Antalya'da beş günlük bayram tatilinde tesisler yüzde 100 doldu. Bayram boyunca 450 bin civarında konaklama yapıldığını söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Bu sürede 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyarlık ekonomik gösterge ortaya çıktı" dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise Kurban Bayramı'nın dış pazar talebinin de yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini bildirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Beklentimiz doğrultusunda tüm bölgelerde yoğunluk vardı" diye konuştu.