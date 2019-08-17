Oyak İngiltere’ye ‘demir’ attı

Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir ile İsdemir'i de bünyesinde bulunduran Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), bölgesel liderlik hedefi doğrultusunda, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı. İngiltere'nin 150 yıllık çelik şirketi British Steel, 4.5 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesiyle başta ray ve yapısal çelik olmak üzere bin 500'e yakın stratejik öneme sahip uzun çelik üretiyor. Şirket, demiryollarına ray üretiminde dünyada lider konumda bulunuyor. British Steel'in ürünlerinin kullanıldığı önemli projeler arasında Londra Heathrow Havalimanı ve Londra Olimpik Stadı'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı da yer alıyor.

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80 TALİPLİ KIYASIYA YARIŞTI

Yönetsel nedenlerle 21 Mayıs 2019 tarihinde finansal darboğaza giren ve aynı tarihte resmi makamlar vasıtasıyla satışa çıkarılan şirkete, başta Avrupalı üreticiler olmak üzere dünya genelinden 80'e yakın çelik üreticisi talip oldu. OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel için sunduğu stratejik gelecek planı ile verilen teklifler arasından sıyrılarak, 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde etti. Detaylı inceleme sürecinin ekimde tamamlanması ve başarıyla sonuçlanması halinde devir teslimin 2019 yılı içinde yapılması bekleniyor.



CİRO 10 MİLYAR DOLARA ÇIKAR

OYAK Grubu, Erdemir ve İsdemir'le demir çelikte yıllık 9 milyon ton kurulu kapasite ile Avrupa Birliği ülkelerinde ikinci sırada bulunuyor. Satın almanın tamamlanması sonrası ulaşılacak 13.5 milyon tonluk yıllık kapasite, üçüncü sırada bulunan Alman şirketi ile farkı açacak. British Steel'in ray üretiminde sahip olduğu güçlü pozisyon, OYAK'ı pazarda stratejik bir konuma getirecek. British Steel, 3 milyon tonluk kapasitesini kullandığı geçen yıl 2 milyar dolar ciro elde etti. Şirketin 4.5 milyon tonluk tam kapasite ile çalışmasıyla birlikte cirosu 3 milyar dolara ulaşacak. Bu durumda OYAK'ın demirçelik sektöründeki cirosu 10 milyar dolara ulaşacak.



YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

OYAK olarak, Türkiye'nin her alanda dünya liginde oyunculara sahip olmanın önemine inandıklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Büyüme odaklı vizyonumuzla, Türkiye ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edecek ve üyelerimize sürdürülebilir yüksek nema sağlamak adına yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi. OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan ise British Steel'in alımı ile, nihai ürün portföylerindeki katma değerli ürünlerin ağırlığının daha da artacağını kaydetti. Özcan, "British Steel'in alınması, grubumuzun gelecek planları dahilinde attığı ilk adım olup, önceliğimiz bu üretim sahasındaki üretim kapasitesini artırmak ve temiz çelik üretimine yatırım yapmak olacak" diye konuştu.