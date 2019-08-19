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haberi... ne kadar? Dolar döviz kuru fiyatları burada!

ile ilgili araştırmaları piyasaları yakından takip edenler için merak konusu olmayı sürdürüyor. Uzun süredir 5.60 seviyelerinde dolaşan dolar, bugün 5.56’yı gördü. Bu sebepten dolayı anlık değişimleri takip eden vatandaşlar 'Dolar fiyatları ne kadar' sorusuna yanıt aramaya başladılar. İşte canlı dolar döviz kuru ve alış satış fiyatları hakkındaki son dakika detayları sizlerle...

Giriş Tarihi: 19.8.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 10:58
Son dakika haberi... Dolar fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Dolar döviz kuru fiyatları burada!

Yeni haftaya ilişkin son dakika haberleri arasında dolar fiyatları yoğun ilgi görüyor. Bu bağlamda '' 19 Ağustos Dolar fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın hareket eden dövizler, yeni haftaya yatay başladı. Piyasaları yakından takip edenler son dakika bilgisi olarak canlı dolar alış ve satış fiyatlarını sorguluyor. İşte ayrıntılar…

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 AĞUSTOS 2019

Dolar ne kadar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için en doğru ve güncel bilgileri hazırladık. İşte 19 Ağustos dolar döviz kuru fiyatları…

DOLAR ALIŞ

5,5670

DOLAR SATIŞ

5,5700

A Para sayfasından dolar fiyatlarının anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Son dakika haberi... Dolar fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Dolar döviz kuru fiyatları burada!
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