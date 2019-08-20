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ile ilgili haberleri! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaçt TL? 21 Ağustos 2019

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hafta ortasında altın fiyatlarının nasıl seyrettiğini merak eden yatırımcılar “Altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve ile ilgili bilgileri bulabilir, aPara sayfasından canlı altın fiyatları takibi yapabilirsiniz. İşte altın fiyatlarında son durum ve güncel fiyatlar…

Giriş Tarihi: 21.8.2019 07:19
Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaçt TL? 21 Ağustos 2019

Tüm dünyada yakından takip ediliyor. Altına olan ilgiyi artıran önemli etkenlerden biri de nedeni Çin-ABD arasındaki ticaret savaşları. Altın fiyatları hakkında gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir anbean güncel değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Özellikle ülkemizde dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişimlerden de doğrudan etkileniyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 21 AĞUSTOS 2019

Genellikle ülkemizde yaz aylarında düğünlerin artması ise gelin ve damada takı olarak takılan altının rakamsal değişikliklerinin vatandaşlar için merak konusu olmasına neden oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz Çarşamba gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve burada!

İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaçt TL? 21 Ağustos 2019
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