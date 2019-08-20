Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri! Canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaçt TL? 21 Ağustos 2019

Tüm dünyada altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altına olan ilgiyi artıran önemli etkenlerden biri de nedeni Çin-ABD arasındaki ticaret savaşları. Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir anbean güncel değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz. Özellikle ülkemizde dolar ve Euro'nun aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve hediyeleşme aracı olan altın, döviz kurlarında yaşanan değişimlerden de doğrudan etkileniyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 21 AĞUSTOS 2019

Genellikle ülkemizde yaz aylarında düğünlerin artması ise gelin ve damada takı olarak takılan altının rakamsal değişikliklerinin vatandaşlar için merak konusu olmasına neden oluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Temmuz Çarşamba gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları burada!

İşte güncel altın fiyatları...