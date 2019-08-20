Memura 2020 için 4+4

BUGÜN NELER OLDU

HÜKÜMET, 5.2 milyon memur ve memur emeklisine zam teklifini yeniledi. Buna göre, memur sendikalarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı önerildi. Böylece, hükümet memur ve memur emeklileri için maaş zammı teklifini 2 puan artırdı. Teklifi yeterli bulmayan Memur-Sen müzakere sürecinin iki gün uzatılmasını istedi.Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 20121 yıllarına yönelik mali ve sosyal haklarını belirleyecek beşinci dönem toplu sözleşme görüşmeleri sıkı pazarlıkla devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın önceki gece sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Selçuk görüşmede, 3.2 milyon memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için Kamu İşveren Heyeti adına yeni teklifi sundu. Bakan Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu. Hükümet, 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında 16 Ağustos günü ilk zam teklifini açıklamıştı. Memur konfederasyonlarının kabul etmediği teklifte 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2.5 öngörülmüştü. İlk görüşmede 11 hizmet koluna yönelik 800 teklif gelirken Bakan Selçuk her bir talebin üzerinde çalışma yaptı. Selçuk, AK Parti iktidarları döneminde enflasyon üzerine artışla kamu çalışanlarının alım gücünü korumayı başardıklarını belirterek, 2002'den bu yana devlet memuru aylığına reelde yüzde 102 artış sağlandığını anımsattı.MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifin çözüm noktası eşiğinin oldukça altında kaldığını belirterek, Başkanlar Kurulu'nda hükümetin yeni teklifini değerlendirdiklerini söyledi. Yalçın, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi, yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi" diye konuştu. Memur-Sen, sözleşme müzakerelerinin iki gün daha sürmesini istedi.