THY bayramda 2.4 milyon kişi taşıdı

Kurban Bayramı boyunca 10 milyon kişinin seyahate çıkması havayolu ulaşımına olan talebi patlattı. Türk Hava Yolları (THY) da bayram tatilinde toplam 2 milyon 380 bin yolcu taşıyarak önemli bir rekora imza attı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 10 günlük tatil süresince 125 ülkeye toplamda 15 bin 269 sefer düzenlendi. Bu uçuşlarda ortalama yüzde 85.83 doluluk oranına ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'da talebin yoğun olduğu süreçte THY, 5 bin 140 gidiş, 5 bin 167 geliş seferi gerçekleştirdi. Bu seferlerde 1 milyon 700 bine yakın misafirini yeni evinde ağırladı. İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen gidiş-geliş seferlerinde doluluk oranları ortalama yüzde 90'a yaklaşırken, bazı günler yüzde 92'yi aştı.

KURBANDA 350 BINLIK ARTTIŞ

Ramazan Bayramı'nda 14 bin 399 uçuşla ve 2 milyon 31 bin yolcu taşıyan THY, Kurban Bayramı'nda ise bu sayıyı 350 bin artışla, 2 milyon 380 bine çıkardı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tam 86 yıldır her bayramda sevdiklerinizden önce bizim misafirimiz oluyorsunuz. Bayram sevincini ilk bizimle paylaşıyorsunuz. Bu bayram da 15 bin 269 kez uçarak, 2 milyon 380 bin misafirimizin milyonlarca farklı heyecanına ortak olduk. Sizler için kanatlandık" ifadelerini kullandı.



SABİHA GÖKÇEN 1 MİLYONU AŞTI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı ise bayram tatili boyunca 1 milyon 108 bin yolcu kullandı. Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos Cuma günü ile bayram tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilcilerin dönüş yaptığı 18 Ağustos Cuma tarihleri 634 bin yolcu iç hatlar, 473 bin yolcu ise dış hatları kullandı. Öte yandan bu tarihlerde zamanında kalkış oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. Tatilin başladığı arife günü 119 bin 73 yolcu havalimanından geçiş yaptı.