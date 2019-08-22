Nükleer santrale 400 milyon $ kredi

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RUS bankası Sberbank'ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı için 400 milyon dolarlık kredi sağlayacağı bildirildi. Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anatoliy Popov, Rosatom ile ilk kez bu boyutta uluslararası bir projede birlikte çalışacağına işaret ederek, "Anlaşma, Sberbank'ın nükleer sanayideki güvenilir pozisyonunu teyit etmektedir" dedi. Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Genel Müdürü Anastasya Zoteyeva da, "Sberbank gibi büyük kredi kuruluşlarının katılımı, Akkuyu projesinin yabancı yatırımcı ve kredi kuruluşları nezdindeki cazibesini teyit etmiştir" dedi.