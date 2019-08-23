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Türk inşaat sektörü dünya ikincisi

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Türk inşaat sektörü dünya ikincisi
Türkıye, küresel pazarda süren durgunluğa rağmen uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 44 firmayla ikinci sırada yer aldı. Türkiye Müteahhitler Birliği'nden (TMB) yapılan açıklamaya göre, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesini açıkladı. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı yüzde 4.6 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı Orta Doğu'da yüzde 9.7'den 10.4'e yükseldi.

HEDEF PAZAR PAYINI ARTIRMAK
TMB Başkanı Mithat Yenigün, "Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen sektörümüzün 'dünya devler ligi'nde, 40'ı TMB üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamızla yerimizi koruyor olmamız büyük önem taşıyor" dedi. Yenigün, bu yıl ocak-temmuz döneminde yurt dışında toplam 5.6 milyar dolar tutarında 130 proje üstlenildiğini bildirdi. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 projeye ulaşıldığına dikkati çeken Yenigün, "Uluslararası pazardan aldığımız payın 2030'larda yüzde 7'lere, yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz" dedi

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Türk inşaat sektörü dünya ikincisi
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