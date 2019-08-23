Yerli otomobile büyük ilgi! Vatandaşlar ön ödeme ile...

Yerli otomobil piyasaya çıkmadan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Yüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor" dedi.

YÜZLERCE YURTTAŞ ÖN ÖDEME İLE...

Yerli otomobile ilgi katlanarak büyüyor. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mu¨lkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yu¨ru¨yen bir araç olacak. Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yu¨zlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor" dedi.

Yerli otomobil ile ilgili önemli gelişme!

Karakaş, "Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir su¨re içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak" ifadelerini kullandı.