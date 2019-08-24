Akıllı teknoloji üreten firmaya teşvik

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Endüstri 4.0'ın etkisi, 5G, yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojik gelişmelerin önümüzdeki dönemde akıllı teknolojilerin pazar payını büyük oranda artıracağını öngören hükümet, Akıllı Makine Eylem Planı hazırladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan eylem planıyla M2M (makineler arası iletişim) ve IoT (nesnelerin interneti) uygulamalarının kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda akıllı teknoloji üreten yerli firmalar destekleneceği gibi teknolojinin eğlence, sağlık, otomotiv, tarım gibi sektörlerle entegrasyonu da sağlanacak. Endüstrinin gereksinimini karşılayacak biçimde hizmetleri sunmak amacıyla cihazları doğrudan birbirine ve internete bağlayan, insan müdahalesini en aza indirerek birçok sektörde verimliliği artıran M2M ve IoT teknolojileri için hükümet harekete geçti.Bu teknolojilerin elektronik haberleşme sektörünün lokomotifi olmaya doğru gittiği öngörülürken, eğlence, sağlık, otomotiv, tarım gibi farklı iş kollarında bulduğu uygulama alanlarının düzenlenmesi için BTK yetkilendirildi. M2M ve IoT uygulamalarının kullanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir ekosistemin geliştirilmesi hedeflenirken, bunun için haberleşme sektörü kurum ve kuruluşları işbirliği içerisinde çalışacak, uluslararası çalışmaların takibi yapılacak, teknolojinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenleyici tedbirler alınacak.M2M ve IoT uygulamalarının güvenliği konusunda da çalışmalar yürütülecek. Güvenlik açığı bulunan ürünlerin piyasaya sürülmesini engelleyen altyapı oluşturulacak. Güvenlik dâhil olmak üzere test ve sertifikasyon işlemleri hızlandırılacak. Tüm sektörlerde M2M ve IoT ekosisteminde kullanılan donanım ve yazılım ürünlerinin yerli ve milli imkânlarla üretilmesi desteklenecek. Vatandaşın bu akıllı teknoloji hizmetlerine daha rahat erişimleri için uygun ücretler belirlenecek.