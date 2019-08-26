Bakanlıklara yatırımcı dostu birimler geliyor

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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı sonrası açıklanan eylem planında yer alan özel yatırımların ve yatırımcıların korunmasına yönelik çerçeve mevzuat hazırlanması hedefini hatırlatan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, bu kapsamda bir süredir devam eden Özel Yatırımlara İlişkin Kamu Düzenlemeleri Hakkında Kanun Taslağı çalışmalarının YOİKK Eylem Planı'na girerek tüm kamu kurumlarını bağlayıcı bir hale geldiğini söyledi. Mevzuat çalışmasının yatırım ortamı için kritik önem taşıdığını ve 11'inci Kalkınma Planı'nda da bu çalışmaların yansımaları olduğunu vurgulayan Ermut, "Yatırımcıların muhatap olduğu tüm bakanlıklarda, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak 'yatırım koordinasyon birimleri' oluşturulacak" dedi. Hedeflerinin her bakanlıkta yatırımcı dostu birimler kurulması olduğunu belirten Ermut, "Bir yatırımcının bir bakanlıkta işi varsa bu birimler yatırımcımızın elinden tutacak, işlemini kolayca ve hızlıca halletmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Ermut ayrıca, Yatırım Ofisi'nin radarına giren nitelikli yatırımların kamu kurumlarındaki tüm başvurularının doğrudan Ofis tarafından takip edileceği yeni bir sistemin de kurgulandığına dikkat çekti.