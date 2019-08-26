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SON DAKİKA: Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı alış satış fiyatı 2019 dolar kuru

Ekonomi başlığı altında milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konulardan birisi durumunda olan hakkında son dakika hareketlilikleri bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Yatırım ve alım satım gibi çeşitli amaçlarla güncel fiyatlarını takip eden yurttaşlar, canlı euro dolar kuru bilgisine ulaşmak istiyor. Gece saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanırken 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, güncel ve canlı dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık döviz fiyatları takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, gününe alış satış rakamları ve son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 26.8.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.8.2019 09:57
SON DAKİKA: Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı 26 Ağustos 2019 dolar kuru

Altın ile beraber fiyatları da ekonomide günlük olarak en çok aranan konulardan birisi durumunda. Gece saatlerinden itibaren dolar kurunda yaşanan dalgalanma, vatandaşları alım ve satım fiyatları hakkında sorgulamaya yöneltiyor. Uzun vadeli yatırım, kısa vadeli alış satış gibi çeşitli amaçlarla güncel döviz kuru bilgisine ulaşmak isteyen yurttaşlar da araştırmalarını bu şekilde yönlendiriyor. Hiç şüphesiz, en çok öne çıkan ise dolar fiyatları durumunda.

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile euro bilgisine ulaşabilir; anlık euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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SON DAKİKA: Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Canlı dolar kuru alış satış fiyatı 26 Ağustos 2019 dolar kuru
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