Koru’dan insan kaynakları atılımı

BUGÜN NELER OLDU

Koru Sigorta İnsan Kaynakları birimi, İK süreçlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında yürüttüğü çalışmalara her geçen gün bir yenisini ekliyor. İnsan Kaynakları Müdürü Nihal Başoğlu, İK birimi olarak çalışma arkadaşları için mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmanın birincil görevleri olduğuna inandıklarını söyledi. Başoğlu, "Sürdürülebilir büyüme için yüksek katma değer yaratan, alanının en başarılı profesyonellerinin çalıştığı, sektörde tercih edilen bir kurum olmayı hedeflemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz Strateji Toplantısı'nda çalışanlarımızın görüşleri doğrultusunda şirketimizin gelişime açık alanları arasında öne çıkan başlıkları ve bu konuda alınacak aksiyonları hep birlikte belirledik" dedi.