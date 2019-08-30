Son dakika: Dolar ve euro ne kadar? 30 Ağustos dolar ve euro canlı alış ve satış fiyatları burada...

Döviz fiyatları yurtt ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek fiyat bazında dalgalanmalar yaşıyor. Yurt dışı seyahatine gidecekler, yatırım yapacaklar, yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacaklar ve daha pek çok nedenle alım yapmak isteyen vatandaşlar bürolara uğramadan önce dolar ve euro ne kadar? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. En güncel ve canlı oranlarla döviz fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, dolar ve euro ne kadar? İşte 30 Ağustos canlı dolar ve euro fiyatları...



DOLAR VE EURO NE KADAR? (30 AĞUSTOS 2019)

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İşte canlı oranlar;