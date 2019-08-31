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2023 hedeflerimizi kolaylaştıracak

Giriş Tarihi: 31.8.2019
2023 hedeflerimizi kolaylaştıracak
Çanakkale köprüsü ile şehrin gelişmesinin hızlanacağını söyleyen Doğtaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, En önemli tarihi savaş alanları ve Truva ile yerli ve yabancı turistin ulaşımı kolaylaşacak, ciddi bir turist hareketi sağlanacaktır" dedi. Doğan şunları kaydetti: "İstanbul'dan İzmir'e ve Anadolu'ya açılan bir kapı olmakla birlikte Avrupa ve Trakya'dan Anadolu'ya geçiş için en önemli seçenek olacaktır. Lojistik kolaylığı, pazarlara yakınlığı nedeniyle Çanakkale ve Biga organize sanayi bölgelerine yatırımcı çekilmesinde avantaj yaratacaktır. Çanakkale'deki önemli markalar için (ihracatta avantaj sağlayacaktır. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra meyvecilikte te önemli bir yere sahip olan Çanakkale'nin lojistikteki avantajları tarımsal kalkınmada da etkili olacaktır. Çanakkale Biga'lı Doğanlar ailesi olarak 2023'te Doğtaş ve Kelebek markalarımız ile Türkiye'nin en büyük mobilya markalarına sahip olmak istiyoruz. Ayrıca Afrika ülkelerinde büyümek de hedeflerimiz arasında."
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