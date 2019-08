Dev projeler Anadolu’yu süper lige taşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin hedeflerine Anadolu şehirleri de yeni teknoloji yatırımları ve dev projelerle hazırlanıyor. Kimisi uzay ve havacılık sektörünü ana hedefe koyup dev yatırımların startını veriyor kimisi ise, sanayi, spor ve turizmde küresel lige çıkmak için çılgın projeler kovalıyor. Ancak Anadolu büyük heyecan uyandıran dev projelerin başında ulaşım yatırımları geliyor. Şehirler arasındaki mesafeleri ortadan kaldıran hızlı tren, havaalanı ve duble yol projeleri yeni yatırımların şekillenmesinde ikili rol oynuyor. Hedefte Türkiye'yi bir ucundan bir ucuna batıdan doğuya, kuzeyden güneye otoyollarla ev demir ağlarla bağlamak var.Anadolu ekonomisinin 2023 vizyonu heyecan uyandırıyor. Ancak bu vizyonu anlatmadan önce mucize bir dönüşüm yaşayan Anadolu ekonomisine de göz atmak gerekiyor. 1980'li yıllarla birlikte hızlı bir değişim sürecine giren Anadolu ekonomisi, bu süre içinde çok büyük deneyimler yaşadı. 1996'da başlayan Gümrük Birliği uygulamaları ve yeni ithalat dalgası Anadolu'da faaliyet gösteren şirketleri derinden sarstı. Ama yıkılmayıp ayakta kalanlar ihracatı öğrendi. Yine bu İhracat, 2001'deki şiddetli kriz sırasında dışa açılmış olan KOBİ'lerin adeta can simidi oldu. İlerleyen yıllarda AB sürecinin de etkisi ile Türk KOBİ'leri; şirket evliliklerini, kurumsal ve finansal yönetim sistemlerini öğrenerek gelenekselliğin getirdiği yüklerden kurtuldular. Sayısız kriz ve bir çok badire atlatan Türk KOBİ'leri. 2000'lerden sonra ise adeta altın çağını yaşamaya başladı. Özellikle katlanarak artan teşvikler ve uzun soluklu istikrar süreci Türkiye'nin uyuyan devini uyandırdı.. Yeni hedef dijital fabrikaların hüküm süreceği 4. Sanayi devrimine uyumlu bir Anadolu ekonomisi yaratmak. Zira, dünya üretim tarihi ateşin keşfi, tekerleğin icadı buhar devrimi bugüne uzanan baş döndürücü bir değişim yaşıyor. Üreticiler, verimliliği düşünmeye başladıklarından beri çeşitli stratejiler deneyerek bu pencerelerin özellikleriyle sürekli oynadılar. 19. yüzyıl, su ve buhar gücünün ne kadar değerli olduğunu gözlemleyen insanların, bu gücü üretime dahil etmesiyle değişti. 20. yüzyılda Henry Ford, otomobil üretilen fabrikasında, üretimi büyük resmin her noktasını bağlantılı kılan üretim bandını kullanmasıyla; elektriğin üretim yapılan tüm yapılara girmesini tetikledi. Kısa süre içinde elektrik ve mekanik enerjiden beslenen teknolojiler hızla gelişen dijital teknolojilere yerini bıraktı. Gelecek yüzyıllarda ise 21. yüzyılın, Endüstri 4.0 ile yaşadığı değişimle anılacağını söylemek zor değil. Endüstri 4.0, insanlığın endüstrileşme sürecinde gerçekleştirdiği diğer büyük devrimler gibi bize eşsiz bir pencere açıyor. Elbette bu süreçte özellikle gelişmiş ülkeler geleneksel üretim modellerinden hızla uzaklaşıyor. Endüstri 4.0 olarak tabir edilen yeni dönem, bilinen tüm kalıpları bir tarafa atarak yeni bir sanayi modeli sunuyor. Uzmanlara göre bu süreç, kendini güncellemeyen KOBİ'lerden epey kurban alacak. 4.0'ın şifrelerini çözen KOBİ'lere ise küresel fırsatların kapıları ardına kadar açılacak. Yeni nesil sanayi anlayışına geçişte KOBİ'lerin en fazla yaptıkları hatanın başında konuyu bir teknoloji yatırımı olarak görmeleri geliyor. Oysa 4.0 endüstri kavramı iş dünyası zihninde psikolojik bir devrimi de içeriyor.Geçmişte İpekyolu üzerinde yer alan Bursa sahip olduğu bu stratejik konumu ile her zaman önemli bir ticaret kenti olmayı başardı. Günümüzde ise ticaret ve sanayideki bilgi birikimini bir üst lige çıkardı. Ancak şehrin 2023 hedefleri büyük... Türkiye'de alınan patentlerin yüzde 10'una sahip olan bursa inovasyon reformunda başrole soyundu. Dönüşümde kendine 5 stratejik sanayi dal belirleyen şehir savunma ve uzay sanayinde bölgesel başkent olmayı hedefliyor.Ortadoğu'nun sanayi başkenti unvanını çoktan elde eden Gaziantep, 2023 için sanayiden turizme, tarımdan eğitime kadar hemen her alanda vites büyütüyor. Türkiye'nin üçüncü büyük ili olmak isteyen şehir, gösterdiği performans ile bu hedefin çok da uzak olmadığını ispatlıyor. Sanayileşme, ihracat, istihdam ve yatırım gibi alanlarda uzun süredir açık ara fark yaratıyor. Her yıl Türkiye ortalamasının 2 kat üzerinde büyüyen il ihracatını ise son 10 yılda 8 kat artırmayı başardı. Toplam 192 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, Bu ülkelerden Irak, S.Arabistan, Libya, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, İran ve Mısır ihracatta ilk sıralarda yer alıyor.Eskişehir ulaşım ve sanayi altyapısında gerçekleştirdiği dönüşümle birlikte son 15 yıl içinde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da örnek kentleri arasına girmeyi başardı. 2023 hedefi ise havacılık sanayisinde marka olmak. Nüfusu 100 bini aşan iki üniversitenin yanı sıra, katma değeri yüksek ürünler imal eden 500'ü aşkın fabrika ve modern şehir altyapısı ile Eskişehir Türkiye'nin inovasyon reformunda önemli rol üstlendi. En önemli başarılardan biri ise havacılık ve savunma sanayisinde yaşandı.