Modern İpek Yolu son aşamaya geldi

Asya ve Avrupa arasında yeniden canlandırılmaya çalışılan Modern İpek Yolu'nun kavşak noktasında yer alan Türkiye, 2 trilyon dolarlık ticaret akışını kontrol edebilmek için lojistik merkez çalışmalarını hızlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu kapsamda yapımı planlanan 21 lojistik merkezin 9'u işletmeye açıldı. Mersin ve Konya Kayacık lojistik merkezlerini de tamamladık. Kars lojistik merkezinin yapımı devam ediyor. 8'inin ise ihale, proje ve kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi. Bakan Turhan, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" kapsamında çalışmaları süren Modern İpek Yolu ile ilgili gelinen son durumu anlattı. Asya ve Avrupa arasında, doğu-batı güzergâhında, kuzey, güney ve orta koridor olmak üzere üç ana koridor bulunduğuna dikkat çeken Turhan, "Orta koridor olarak adlandırılan ve Çin'den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini ülkemiz üzerinden Avrupa'ya bağlayacak hat, tarihi İpek Yolu'nun bir devamı olarak büyük öneme sahiptir. Orta Koridor, Çin'den başlayarak Kazakistan ve Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ulaşmakta buradan da Avrupa'ya bağlanmaktadır. Bu tablo içinde Avrupa ve Asya'yı tarihsel olarak bağlayan İpek Yolu güzergâhı yeniden önem kazanmış, yeni bir süper güç olmaya aday Çin Halk Cumhuriyeti, Modern İpek Yolu'na yönelik çok önemli bir açılım başlatmıştır" dedi.Türkiye'nin ulaştırma politikalarının temel ekseninin Çin'den Londra'ya kesintisiz bir taşımacılık hattı sağlamak üzere şekillendiğini ifade eden Turhan, "Geçen yıl açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı da Çin'den ve Orta Asya'dan ülkemize ulaşan tüm yolları birleştiren bir altyapı olarak bu noktada çok büyük önem taşıyor. Bu proje sadece 3 ülkeyi birleştirmiyor. İngiltere'yi, Fransa'yı, Belçika'yı, Almanya'yı, Avusturya'yı, Macaristan'ı, Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı, Türkiye'yi, Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı, Türkmenistan 'ı ve Çin'i birbirine bağlıyor. Bakü'den Kars'a uzanan 829 km'lik bir demiryolu hattı, Hazar geçişli orta koridor hattının önemli bir parçasını tamamlıyor. Lakin bu projenin önemi önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün, günde 1.5 milyar doları bulan boyutlara ulaştı. Bu ticaret akışının artarak devam etmesi ve 5-6 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesi bekleniyor" dedi. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının tam kapasite ile çalışabilmesi için; hattın tamamlayıcısı olan yolların bitirilmesinin hayati önem taşıdığını söyleyen Turhan, "Bu nedenle diğer yandan Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü, hızlı tren ve yüksek hızlı tren hatları, Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi mega projelerle de bu koridorun sağladığı yararı ve önemi artırıyoruz" diye konuştu.Ayrıca Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve Çin'den gelecek taşımacılık talebine cevap verebilmek için lojistik köyleri kurmaya başladıklarını kaydeden Turhan, "Bu kapsamda yapımı planlanan 21 lojistik merkezin 9'u işletmeye açıldı. Mersin ve Konya Kayacık lojistik merkezlerini de tamamladık. Kars lojistik merkezinin yapımı devam ediyor. 8'inin ise ihale, proje ve kamulaştırma çalışmalarını sürdürüyoruz. İnanıyorum ki lojistik sektörüne yaptığımız her türlü yatırım, potansiyeli 2 trilyon doları aşan Doğu-Batı ve Kuzey-Güney mal akışının kavşak noktasında bulunan ülkelerimizi etkin bir lojistik üs haline getirecektir" dedi.İKI ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında çalışmalar sürüyor. Köprünün Avrupa bacağındaki kesonlar deniz dibine oturtuldu. Asya tarafındaki kesonlar da 21 Mayıs'ta batırıldıktan sonra kule montajlarına başlanacak. Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.1915 Çanakkale köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4.608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak 4 otoyol hizmet tesisi ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak.