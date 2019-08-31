Son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ağustos Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

31 Ağustos Cumartesi sabahı yine en çok merak edilen konulardan bir tanesi altın fiyatları oldu. Düğün sezonu ve yatırım amaçlı alınıp satılan altın fiyatları alış ve satış fiyatları araştırılıyor. Sarı metale yoğun ilgi bugünde sürüyor. Uzun yıllardan beri insanların yatırım aracı olarak kullandıkları altın, günümüzde de önemi yitirmemiştir. İşte 31 Ağustos gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 31 AĞUSTOS

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 31 Ağustos altın fiyatlarına ilişkin tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;