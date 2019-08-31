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! ne kadar? Gram, fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun devam etmesi ve hediye amaçlı kullanılan çeyrek ve gram altın her dönem çok alınıp satılıyor. Bu bağlamda ‘’ ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Daha önce hızlı bir şekilde yükselişe geçen altın son zamanlarda normal seyrine dönerek vatandaşların tekrar ilgisini çekmeye başladı. altın fiyatlarındaki son durumu merak edenler Kapalıçarşı fiyatlarını araştırıyor. Peki 31 Ağustos Gram, fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum…

Giriş Tarihi: 31.8.2019 12:27
Son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ağustos Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Cumartesi sabahı yine en çok merak edilen konulardan bir tanesi altın fiyatları oldu. Düğün sezonu ve yatırım amaçlı alınıp satılan altın fiyatları alış ve satış fiyatları araştırılıyor. Sarı metale yoğun ilgi bugünde sürüyor. Uzun yıllardan beri insanların yatırım aracı olarak kullandıkları altın, günümüzde de önemi yitirmemiştir. İşte 31 Ağustos gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve fiyatında son durum...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 31 AĞUSTOS

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. 31 Ağustos altın fiyatlarına ilişkin tüm gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ağustos Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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