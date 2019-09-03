Dolar ne kadar? 3 Eylül 2019 dolar fiyatları

Dolar fiyatları, ABD - Çin ticaret görüşmelerinin planlanmasına ilişkin belirsizliğin etkisiyle iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı. Son dönemde ABD - Çin ticaret savaşlarının riskten kaçışı tetiklemesi kur üzerinde baskıya neden olurken Brexit gelişmeleri ve Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de piyasalara baskı yapan diğer unsurlar olarak öne çıkıyor. Peki, 3 Eylül 2019 dolar kaç TL? Dolar ne kadar? İşte güncel rakamlar...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada dolar 5,8120 liradan, euro ise 6,3650 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,81 liradan alınan dolar 5,8120 liradan, 6,3630 liradan alınan euro ise 6,3650 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8090 liradan, euro ise 6,3750 liradan satılmıştı.

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