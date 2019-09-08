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Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar? alış ve satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini de etkiliyor. Özellikle yatırım amaçlı alınan ve 1 haftadır dalgalı bir seyir içerisinde yer alan dolar ve euro kurları, canlı takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar ‘’ Dolar fiyatları bugün ne kadar?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Peki fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Eylül canlı döviz kurları…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 01:15
Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 9 Eylül dolar döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar?

Döviz kurunda yaşanan ani iniş çıkışlar vatandaşların, yatırımcıların, parasını biriktirenlerin dolar ve euro fiyatlarını yakından takip etmesine sebep oluyor. Ekonomiyi yakından takip edenler güncel döviz kurlarını an be an öğrenmek istiyor. Haftanın ilk iş gününde Dolar Euro döviz kurlarında alış ve satış fiyatlarında güncel değişimler yaşanmaya devam ediyor. İşte 9 Eylül Dolar Euro fiyatlarındaki son dakika bilgileri…

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 9 EYLÜL 2019

ALIŞ: 5,7055

SATIŞ: 5,7143

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 9 EYLÜL 2019

ALIŞ: 6,2938

SATIŞ: 6,3027

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Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 9 Eylül dolar döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar?
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