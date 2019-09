ABD ile STA sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlanması konusunu gündeme aldıklarını, ilgili bakanların çalışmalara en kısa sürede başlayacağını söyledi. Külliye'de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u kabul eden Erdoğan, ziyareti, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesini çok güçlü bir irade beyanı" olarak değerlendirdi.

Erdoğan, "Türkiye ile ABD ortak değerlere ve müşterek çıkarlara dayalı köklü bir müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ittifak zaman zaman zorluklarla sınanmış, pek çok badire de bu arada atlatılmıştır. Ancak üstesinden geldiğimiz her sıkıntıyla, müttefiklik ilişkimiz daha da perçinlenmiştir" diye konuştu.

İki ülkenin her seviyede güçlü ilişkiler içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Her görüşme, işbirliğinin ilerletilmesinin her iki tarafa katkılarını bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.



DAHA FAZLA YATIRIM YAPIN



Türkiye'de bin 800'ün üzerinde Amerikan firmasının faaliyet gösterdiğini hatırlatan Erdoğan, ABD'nin doğrudan yatırımların 2002-2018 yılları arasında 12 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi. Bunu yeterli görmediklerini dile getiren Erdoğan, her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti. Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye ile ABD arasında 20 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi, potansiyelimizin altında. Trump ile önce 75 milyar dolar ardından 100 milyar dolar ikili ticaret hacmine ulaşılmasında mutabık kalmıştık, bu hedefe yönelik somut adımlar atmaya başladık." Türkiye'nin bölgesindeki çalkantılara rağmen istikrarını koruduğunu, gücünü artırdığını belirten Erdoğan, "Ülkemiz bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü, Avrupa'nın en büyük 5'inci ekonomisidir. Girişimcilerimiz neredeyse dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde faaliyet gösteriyor. Ülkemizde yatırım yapan kişi ve kuruluşlar bakımından da benzer bir zenginlik söz konusudur. Çünkü iş yapma kolaylığı ve yatırımlar açısından da cazip bir ülkeyiz" dedi.

Türkiye'ye yatırım yapılması çağrısının bir retorikten ve iyi niyet temennisinden ibaret olmadığını anlatan Erdoğan, ülkenin avantajlarını sıraladı. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin konumu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına doğrudan erişim imkânı sağlıyor. İstanbul'dan sadece 4 saatlik bir uçuşla 60'tan fazla ülkeye rahatça ulaşabiliyorsunuz. Sahip olduğumuz genç, eğitim düzeyi yüksek nüfusumuz, iş kültürümüz, altyapımız, en önemli avantajlarımızdandır."

12 SEKTÖR BELİRLENDİ, KOMİTE KURULUYOR

Türkiye ve ABD, ticaret hacminin artırılması için "Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, makina, kimya, çimento ve lojistik" olmak üzere 12 sektör belirledi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 95 firma ile bir araya gelirken, sektörel komitelerin kurulması kararlaştırıldı. İki ülke arasında atılan adımlar 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Haftası kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump tarafından onaylanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Erdoğan- Trump görüşmesinde gündem umarız ticaret ve yatırım olacaktır" dedi.



US EXIMBANK'LA İŞBİRLİĞİ



Pekcan ile Ross dün ortak bir basın toplantısı düzenledi. Türk Eximbank ve US Eximbank yatırımların önünü açmak için güçlü bir işbirliği kuracak. İki banka üçüncü ülkelerdeki ortak yatırım alanlarına odaklanacak. Önemli başlıklardan biri de demir çelik sektörüyle ilgili oldu. Bakan Pekcan, Türkiye'nin ilave gümrük vergilerinden muaf tutulmasını talep etti.

ABD Ticaret Bakanı Ross da, "En kısa zamanda somut hemen sonuç alabileceğimiz adımlarla devam etmek istiyoruz. Bunun içinde birçok sektör var" dedi.