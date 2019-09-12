İlk adım çelik vergisinde geldi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ye 5 günlük resmi ziyarette bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, TOBB'un çalışma yemeğine katıldı. ABD şirketlerinin, enerji, tarım, turizm ve diğer sektörlerde Türk iş dünyasıyla işbirliği yapmasının önemine işaret eden Ross, "Sizleri kazan-kazan modeliyle böylesi bir işbirliğine teşvik etmek isterim" dedi.Alüminyum ve çelik için yapılan muafiyet başvurularının yüzde 40'ını kabul ettiklerini belirten, Ross, "Alüminyum ve çelik sektöründeki Türk şirketlerinden binin üzerinde muafiyet başvurusu aldık. Bu başvurunun temelinde de ABD'de üretilmeyen ürünler ya da ABD'de piyasanın isteklerini karşılamaya yetecek nicelik ve nitelikte üretilmeyen ürünler var. Bu başvuruları kabul ettik. Bu da Türk şirketlerinin yaklaşık yüzde 40'ına denk" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türkiye'nin bu ay çalışmaya başlayacak sektörel çalışma grubu için hazır olduğunu belirtti.