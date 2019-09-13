Türk Hava Yolları’nın 70 bin TL bilet ödüllü fotoğraf yarışmasına rekor başvuru

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanının sahibi Türk Hava Yolları'nın desteğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'na başvurular sona erdi.

FIAP, GPU, UIP gibi uluslararası tanınmış fotoğraf sanatı federasyonları ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu (TFSF) çatısı altında bu yıl ''Keşfet!'' temasıyla düzenlenen yarışmaya rekor sayıda başvuru geldi.

Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmaya yaklaşık 12 bin fotoğraf katıldı.

Yarışmanın birincisi 12 bin dolar, ikincisi 6 bin dolar, üçüncüsü 3 bin dolar değerinde uçak biletinin sahibi olacak.

Kazananlar, 26 Eylül'de Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.