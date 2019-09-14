Faizler indikçe yatırımlar artar

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Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın 'Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz' açıklamasından sonra sürecin başladığını ve şirketin yeni isminin ne olacağının belirlendiğini, ismi hızlı bir şekilde duyuracaklarını açıkladı.2018'in ilk yarısını 4.63 milyar TL ciroyla kapattıklarını söyleyen Ertekin, "2019 yılsonu hedefimiz 11.15 milyar TL" Hedefimizin gerçekleşme oranı ise yüzde 50.40'tır" dedi. Ertekin, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Faiz oranları ne kadar aşağı inerse bu paraya erişim o kadar kolaylaşıyor. Yatırımın kendini ödeme ihtimali artıyor. Faiz oranları düştüğünde işin 5 yılda geri ödenebildiğini gördüğünüzde çok daha büyük bir iştahla o yatırımı yapıyorsunuz."