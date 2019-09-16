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Bakan duyurdu: - Otoyolu'ndan geçen araç sayısı belli oldu!

Ulaştırma ve Turhan, - arasını 3,5 saate düşüren otoyoldan, Osmangazi Köprüsü'nün açılışından bugüne kadar 35 milyon otomobil eşdeğeri aracın geçtiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 10:10
Bakan duyurdu: İzmir-İstanbul Otoyolu'ndan geçen araç sayısı belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun tüm etaplarının 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti.

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Otoyolun Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından olduğunu ifade eden Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını dile getirdi.

BUGÜNE KADAR 35 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımın süresini 8,5 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alındığını anımsatan Turhan, "Osmangazi Köprüsü'nün açılışından bugüne kadar, tüm kesimler için, toplam 35 milyon otomobil eşdeğeri araç otoyoldan geçti." diye konuştu.

Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos'tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi.

Bakan Turhan, otoyolun kullanıcılara önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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Bakan duyurdu: İzmir-İstanbul Otoyolu'ndan geçen araç sayısı belli oldu!
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