İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İşsizlik maaşı şartları ve başvuru detayları...

İŞKUR tarafından belli bir süre içinde işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. Devlet tarafından verilen bu ödenek sayesinde vatandaşlar işsiz kaldıkları süre içerisinde geçimlerini sağlayabilecek durumda olmaktadırlar. Ancak bu ödenekten faydalanmak için kanunda belirtilen şartlara uygun olmak gerekmektedir. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? Detaylar haberimizde…

2019 İŞKUR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır. İşsizlik maaşı başvuru detaylarını haberimizin devamından bulabilirsiniz...