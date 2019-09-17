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başvurusu nasıl yapılır? 2019 ve başvuru detayları...

devlet tarafından işsiz kalan ve iş arayan vatandaşlara belli bir süreliğine destek amaçlı verilen ücrettir. Belirtilen şartlara uygun kişilerin işsiz kaldıkları dönem içerisinde bir miktar ödeme ile geçimlerini sağlamaları amaçlanır. Bu ücretin ödenebilmesi için kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. Peki 2019 işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 12:40
İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İşsizlik maaşı şartları ve başvuru detayları...

tarafından belli bir süre içinde işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. Devlet tarafından verilen bu ödenek sayesinde vatandaşlar işsiz kaldıkları süre içerisinde geçimlerini sağlayabilecek durumda olmaktadırlar. Ancak bu ödenekten faydalanmak için kanunda belirtilen şartlara uygun olmak gerekmektedir. Peki, İŞKUR ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? Detaylar haberimizde…

2019 İŞKUR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır. detaylarını haberimizin devamından bulabilirsiniz...

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İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İşsizlik maaşı şartları ve başvuru detayları...
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