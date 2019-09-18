Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > KOSGEB destek kredisi! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

destek kredisi! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

destek kredisi ile küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmaya devam ediyor. Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 300 bin TL kredi ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? Kredi nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:47
KOSGEB destek kredisi! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

hibe ve destek kredilerinden yararlanmak için ilk olarak üye olunması gerekmektedir. Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 300 bin TL hibe başvurusu için detayları araştırıyor. Peki, KOSGEB kredisi nasıl alınır? alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte esnaf ve KOBİ'leri mutlu eden o hibe hakkında detaylar…

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KOSGEB destek kredisi! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN