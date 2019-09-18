KOSGEB destek kredisi! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB hibe ve destek kredilerinden yararlanmak için ilk olarak üye olunması gerekmektedir. Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 300 bin TL hibe başvurusu için detayları araştırıyor. Peki, KOSGEB kredisi nasıl alınır? KOSGEB hibe alımı için başvuru şartları nelerdir? İşte esnaf ve KOBİ'leri mutlu eden o hibe hakkında detaylar…

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEB hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir.