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"", 'te kadınlara tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (), İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) tanıtıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 22.9.2019 15:04
İmdat butonu, TEKNOFEST'te kadınlara tanıtıldı

İstanbul'daki standında Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli polis memurları, uygulamasıyla ilgili kadın ziyaretçilere bilgi verdi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının anında bildirilebilmesi amacıyla tasarlanan KADES, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla polise ihbarda bulunmalarını sağlıyor.

Kadınlar, akıllı telefonlar üzerinden iOS ve Android marketlerden uygulamayı telefonlarına indirerek, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri ile uygulamaya giriş yapabiliyor. Sisteme kayıt olduktan sonra uygulamayı yükleyenin kadın olduğu MERNİS Veri Tabanı'ndaki nüfus bilgilerinden teyit edilerek telefona SMS doğrulama kodu gönderiliyor ve bu kod sisteme girilerek uygulama aktif hale getiriliyor.

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"İmdat butonu", TEKNOFEST'te kadınlara tanıtıldı
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