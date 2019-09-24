Dolar fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar?

Döviz kurlarına ilişkin ani iniş ve çıkışlar dolar euro fiyatlarının seyrini değiştiriyor. Ekonomik açıdan birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği dolar fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Dün günü 5.71 civarında tamamlayan dolar bu sabah olumlu haber akışıyla 5.70'in altına indi. Dolar/TL bu sabah en düşük 5.6803, en yüksek 5.7221'i test etti. İşte 24 Eylül dolar ve euro fiyatları…

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ:

5,6822

SATIŞ:

5,6846

EURO FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ:

6,2498

SATIŞ:

6,2528