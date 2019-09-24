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fiyatları ne kadar oldu? ve alış satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışlar fiyatlarını da yakından etkiliyor. Hem yatırım hem hediye amaçlı alınan dolar ve fiyatlarındaki değişimler anlık olarak devam ediyor. Haftanın ikinci iş gününde kurlarını takip edenler alış ve satış fiyatlarını da öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ‘’ ne kadar oldu?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Peki ve ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:07
Dolar fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar?

Döviz kurlarına ilişkin ani iniş ve çıkışlar dolar euro fiyatlarının seyrini değiştiriyor. Ekonomik açıdan birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği dolar fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Dün günü 5.71 civarında tamamlayan dolar bu sabah olumlu haber akışıyla 5.70'in altına indi. Dolar/TL bu sabah en düşük 5.6803, en yüksek 5.7221'i test etti. İşte 24 Eylül dolar ve euro fiyatları…

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ:

5,6822

SATIŞ:

5,6846

EURO FİYATLARI NE KADAR?

ALIŞ:

6,2498

SATIŞ:

6,2528

piyasalar
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Dolar fiyatları ne kadar oldu? 24 Eylül dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar?
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