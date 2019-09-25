IMF’den muhalefet ağzıyla rapor

Hafta sonunda, muhalefet partilerinin temsilcileriyle Ankara'da gizli bir toplantı geçiren Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası finans çevrelerinin performansına övgü yağdırdığı Türkiye için, skandal bir değerlendirmeye imza attı.

IMF tarihinde hiç olmayan bir şekilde, 4. Madde görüşmeleri kapsamında muhalefet partileriyle gerçekleştirdiği görüşmeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirmeyen IMF, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), uluslararası kredi derecelendirme kurulu Fitch ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yapılan olumlu değerlendirmelere karşılık, adeta muhalefet partilerinin ağzıyla bir rapor yayımladı.

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DÜNYA ALKIŞLIYOR...

Geçen yılki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde yürütülen Yeni Ekonomi Programı ile cari açığı sıfırlayıp, enflasyonu 10 puan düşüren Türkiye'nin performansı son dönemde birçok kuruluştan övgü alırken, IMF'den akıllara zarar bir değerlendirme geldi. IMF, Türkiye'nin dış ve iç risklere duyarlı olmaya devam ederken, hükümetin daha fazla reform yapmaması durumunda güçlü ve sürdürülebilir büyümenin zor olacağını ileri sürdü. Fitch Türkiye'nin rezervlerinin yeterli olduğunu açıklarken, IMF aksini iddia etti.

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YATIRIMCIYI TAHRİK NİYETİ

IMF, 4. Madde görüşmeleri kapsamında Türkiye ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada iyimser havayı bozmaya çalıştı. Geçen yılki kur saldırısının ardından dolar 7.2 TL'den 5.7 TL'nin altına gelirken, borsada da endeks 83 binden 100 binin üstüne çıktı. 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 22'den 14.8'e indi. Makro verilerdeki iyileşme ile birlikte ABD ile ilişkilerde de oluşan iyimser rüzgarı durdurmak isteyen IMF, "Türkiye finansal piyasalarındaki mevcut sakin ortam kırılgan görünüyor" değerlendirmesi ile yatırımcıların kafasını karıştırmak istedi.

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DÜNYA ÖVDÜ, IMF MUHALEFET ETTİ

FITCH: Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi. 60 milyar dolarlık cari açık ortadan kaldırıldı ve şu anda cari fazla veriliyor. Enflasyon düşüyor ve büyüme iyileşiyor. Türkiye'nin 100 milyar dolarlık toplam rezervi önemli. Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacak.

OECD: 2019 küçülme beklentisini yüzde 2.6'dan 0.3'e çekti. Yukarı doğru revizyon yapılan tek ülke Türkiye oldu. Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyüdüğüne işaret edilerek, turizm ihracatının büyümeye destek sağladığı vurgulandı.

EBRD: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti, "Türkiye, yeniden büyümeye doğru ilerliyor. Bu son derece cesaret verici. Enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Cari açık da ortadan kalkıyor ve TL toparlanıyor" demişti.