TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti

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İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), aylara yayılan hazırlık, elemeler ve halka açık final bölümüyle geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, festival, 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi. Festivale, geçen yıl 550 bin kişi katılırken, ziyaretçi sayısı 3 kattan fazla arttı. TEKNOFEST 2009'da İngiltere'de düzenlenen ve 1 milyon 344 bin ziyaretçiyi ağırlayan Bournemouth Airshow'u geride bırakarak zirveye yerleşti.Festival, ziyaretçi sayısının yanı sıra etkinlik çeşitliliğiyle de ön plana çıktı. . Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen festivale, 7 bakanlık, 4 başkanlık, 11 üniversite, 10 medya kuruluşu ve 24 kurum paydaş olarak destek verdi. Festivalin paydaşları 115 farklı standda etkinlik gerçekleştirdi. Ayrıca belediye, dernek-vakıf, firma, teknopark ve bilim merkezleriyle toplam 158 kurum ve kuruluş festivaldeki yerlerini aldı.FESTIVAL kapsamında gerçekleştirilen 44 kategorideki 19 teknoloji yarışmasına 17 bin 373 takım, 50 bin yarışmacı katıldı, 10 bin yarışmacı finalde boy gösterdi. Yarışmalara 122 ülke ve 81 ilden katılım sağlandı. Yarışmacılara 4 milyon lira maddi destek verildi, dereceye girenlere 3 milyon lira ödül dağıtıldı. Festivalde aralarında ilk kez sergilenen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Cezeri Uçan Araba, BMC Tulga'nın da bulunduğu birçok yerli hava ve kara araçları sergilendi. Microsoft, Google ve Samsung gibi teknoloji devleri de etkinlikleriyle festivalde yer aldı.